الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محاضرة عن "الأمن القومي والاستقرار" بقصر ثقافة أرمنت بالأقصر

محاضرة عن الأمن القومي
محاضرة عن "الأمن القومي والاستقرار"،فيتو

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أعياد الطفولة ودور الأب في تربية الأبناء" أوضح محمد الصادق دور الأب في رعاية الأطفال وأهمية دوره ونصائح للآباء في تربية الأطفال، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عيد الأقصر القومي" نفذها حسن رفاعي، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "بورتريه" نفذتها أروى أحمد وذلك بصحبة رواد المكتبة.

Advertisements

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأمن القومي والاستقرار"، أوضح سيد صدقي مفهوم الأمن القومي وأهمية الأمن القومي في الحفاظ على الأوطان، وكذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة التعبيرية" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار موضحا تعريف المدرسة التعبيرية، والعلاقة بين المدرسة التعبيرية والمدارس الأخرى، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "يا حبيبة"، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية لشاعر العامية أبو المجد بعنوان "الوجع".

وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر بمدرسة نجع العرب الابتدائية محاضرة بعنوان "إعادة تنمية القراءة لدى الأطفال" حاضرتها أسماء مناع موضحة القراءة غذاء الروح والفكر، وتنمية العقل وتجديد النشاط الذهني وأنواع القراءة، والتقدم في المجتمع بالعلم والمعرفة والثقافة والمعلومات العامة، واليوم العالمي للقراءة وبجانب ذلك أعد القصر ورشة فنية" رسم المبدع الصغير "نفذتها هاجر سيد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنية عمل فازة بورق الفوم و أعواد كبريت نفذتها حجاجية خيري.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر فيتو ثقافة الاقصر الأمن القومي الهيئة العامة لقصور الثقافة

مواد متعلقة

إزالة 4 حالات تعد وإشغالات بمدينة الأقصر

إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الطود بالأقصر

تكريم 150 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

إزالة 13 حالة تعديات في المهد بمدينة إسنا جنوب الأقصر

نائب محافظ الأقصر يشارك في المؤتمر السنوي لطب الأم والجنين وصحة المرأة

خيري: محافظة الأقصر ستكون مقرا إقليميا للسياحة العلاجية

وكيل تعليم الأقصر يستقبل ممثلي مسابقة سماف

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد عددا من المواقع التراثية بالأقصر

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية