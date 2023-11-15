الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فى عيد ميلادها، سميرة أحمد لـ "فيتو": ما يحدث في غزة يفوق الوصف..أؤيد إلغاء المهرجانات الفنية..وانتظروني في عمل جديد

سميرة أحمد، فيتو
سميرة أحمد، فيتو

 

فى عيد ميلادها وجهت الفنانة القديرة سميرة أحمد رسالة خاصة لمحبيها  عبر “فيتو” كشفت فيها عن مفاجآتها وأمنياتها فى العام الجديد وكواليس عودتها للأداء التمثيلي ورسالتها لـ منظمي المهرجانات الفنية فى ظل الحرب المتسارعة على الأراضي الفلسطينية وما يعيشونه من جرائم حرب وانتهاكات لا يمكن وصفها.

بداية قالت سميرة أحمد لـ"فيتو": أتمنى الخير لى وللأمة العربية جميعا فى العام الجديد من عمري، ويكون مليئا بالراحة والسعادة والسكون، أشكر كل من هنأني بعيد ميلادي من أصدقائي وجمهوري الحبيب، الذي سأفاجئهم بمسلسل جديد خلال الفترة القليلة المقبلة، فمنذ أسابيع طويلة وأنا أعمل على مشروع فني متميز سيُبصر النور وأتمنى أن يلقى صدى بالشارع العربي.

Advertisements

أؤيد إرجاء المهرجانات الفنية تضامنا مع الشعب الشقيق

وتابعت سميرة أحمد: عندي أمل فى السنة الجديدة رغم ألم الأيام التي نعيشها الآن بحق ما نراه على الأراضي الفلسطينية من ظلم وجرائم بحق النساء والأطفال بالذات، وأنا من أبرز النجمات المؤيدات وبقوة لكل الأصوات الفنية التي أجلت وألغت المهرجانات والحفلات والمسرحيات الجديدة تضامنا مع الشعب الشقيق وأجد فيها نُبل وكرامة، فمثلًا الفنان حسين فهمي له جزيل الشكر على إرجاء مهرجان القاهرة السينمائي لإشعار آخر وأمثاله من الكبار أصحاب الموقف السليم.. لأن اللي بنشوفه بالأخبار يجعلنا كفنانين نمتلك حسا إنسانيا نشعر بحزن عميق ومضاعف فكيف لنا أن نحضر أو نشارك فى مهرجان أو حفل ؟ شئ فوق وأصعب بكثير من المؤلم.. ومستحيل كوني فنانة أو منتجة أن أستطيع أن أُشاهد فعاليات أو مظاهر فنية فى الوقت الحالي… أما مستقبلًا فسيعود السكون وستعود المهرجان وحينها يمكننا التفاعل كما اعتدنا أما الآن فـ لا.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأراضي الفلسطينية الفنان حسين فهمي القاهرة السينمائي سميرة احمد مهرجان القاهرة السينمائي

مواد متعلقة

سميرة أحمد امرأة من زمن الحب.. «تشربي شامبانيا يا ليلى هانم» تذكرة دخولها السينما.. حكاية فيلم ندمت عليه.. ولماذا رفضت «مدرسة المشاغبين»؟

إبراهيم سعفان، الأزهري الذي علم سعاد حسني القراءة والكتابة، فقد 4 من أبنائه في عام واحد وهذه قصته مع الرئيس الجزائري

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية