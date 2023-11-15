فى عيد ميلادها، سميرة أحمد لـ "فيتو": ما يحدث في غزة يفوق الوصف..أؤيد إلغاء المهرجانات الفنية..وانتظروني في عمل جديد

فى عيد ميلادها وجهت الفنانة القديرة سميرة أحمد رسالة خاصة لمحبيها عبر “فيتو” كشفت فيها عن مفاجآتها وأمنياتها فى العام الجديد وكواليس عودتها للأداء التمثيلي ورسالتها لـ منظمي المهرجانات الفنية فى ظل الحرب المتسارعة على الأراضي الفلسطينية وما يعيشونه من جرائم حرب وانتهاكات لا يمكن وصفها.

بداية قالت سميرة أحمد لـ"فيتو": أتمنى الخير لى وللأمة العربية جميعا فى العام الجديد من عمري، ويكون مليئا بالراحة والسعادة والسكون، أشكر كل من هنأني بعيد ميلادي من أصدقائي وجمهوري الحبيب، الذي سأفاجئهم بمسلسل جديد خلال الفترة القليلة المقبلة، فمنذ أسابيع طويلة وأنا أعمل على مشروع فني متميز سيُبصر النور وأتمنى أن يلقى صدى بالشارع العربي.

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أؤيد إرجاء المهرجانات الفنية تضامنا مع الشعب الشقيق

وتابعت سميرة أحمد: عندي أمل فى السنة الجديدة رغم ألم الأيام التي نعيشها الآن بحق ما نراه على الأراضي الفلسطينية من ظلم وجرائم بحق النساء والأطفال بالذات، وأنا من أبرز النجمات المؤيدات وبقوة لكل الأصوات الفنية التي أجلت وألغت المهرجانات والحفلات والمسرحيات الجديدة تضامنا مع الشعب الشقيق وأجد فيها نُبل وكرامة، فمثلًا الفنان حسين فهمي له جزيل الشكر على إرجاء مهرجان القاهرة السينمائي لإشعار آخر وأمثاله من الكبار أصحاب الموقف السليم.. لأن اللي بنشوفه بالأخبار يجعلنا كفنانين نمتلك حسا إنسانيا نشعر بحزن عميق ومضاعف فكيف لنا أن نحضر أو نشارك فى مهرجان أو حفل ؟ شئ فوق وأصعب بكثير من المؤلم.. ومستحيل كوني فنانة أو منتجة أن أستطيع أن أُشاهد فعاليات أو مظاهر فنية فى الوقت الحالي… أما مستقبلًا فسيعود السكون وستعود المهرجان وحينها يمكننا التفاعل كما اعتدنا أما الآن فـ لا.



