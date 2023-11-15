الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية السنوية الثامنة لمدرسة الفنون غدا

مكتبة الإسكندرية،
مكتبة الإسكندرية، فيتو

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي الاحتفالية السنوية الثامنة الخاصة بمدرسة الفنون وذلك غدا الخميس الموافق ١٦ نوفمبر.

 وتبدأ أولى الفعاليات بعرض "الكونترباص الرحال" ويقدمه كورال أطفال مكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المكتبة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويقام العرض الأول الساعة ١٠ ونصف صباحًا وهو عرض مخصص لطلبة المدارس ومن المتوقع حضور ١٣٠٠ طالب من عدة مدارس.

 ويلي العرض افتتاح معرض "الورشة إبداعات الطفل والنشء" في دورته الرابعة عشر، على ان يكون الافتتاح الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بالمكتبة، ويتضمن المعرض أعمال فنية قام بتنفيذها أطفال ونشء ما بين ٥ سنوات وحتى ١٨ سنة وقد شاركوا في أنشطة مدرسة الفنون المختلفة والتي أقيمت على مدار عام ٢٠٢٣. 

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وفي نهاية اليوم سيتم إعادة عرض "الكونترباص الرحال" الساعة ٧ مساءً وسيكون العرض مخصص للجمهور.

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مكتبه الإسكندرية وزارة الثقافة وزيرة الثقافة الفن اخبار الفن

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