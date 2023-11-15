الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

دوري حياة كريمة بمحافظة
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة التنمية الرياضية بتنفيذ دوري حياة كريمة (خماسي قدم) في إطار المشروع القومي للقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار، مونديال حياة كريمة، مجموعة أبوحمص للعام المالي 2023م.

دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 

وأكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كما أكد على دعمه الكامل لهم ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة.

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دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 
دوري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، فيتو 

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.
 

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البحيرة مديرية الشباب والرياضة دوري حياة كريمة ابوحمص محافظة البحيرة

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