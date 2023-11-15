إزالة 10 حالات تعد بمركز رشيد في البحيرة (صور)

قامت محافظة البحيرة اليوم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بمدينة رشيد برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، ياسر مهنا الدمينى رئيس مركز ومدينة رشيد.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 م٢ بمركز ومدينة رشيد تنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.

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وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدى بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.