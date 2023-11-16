اليوم، احتفالية مدرسة الفنون الثامنة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي الاحتفالية السنوية الثامنة الخاصة بمدرسة الفنون وذلك اليوم الخميس الموافق ١٦ نوفمبر.

وتبدأ أولى الفعاليات بعرض "الكونترباص الرحال" ويقدمه كورال أطفال مكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المكتبة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويقام العرض الأول الساعة ١٠ ونصف صباحًا وهو عرض مخصص لطلبة المدارس ومن المتوقع حضور ١٣٠٠ طالب من عدة مدارس.



ويلي العرض افتتاح معرض "الورشة إبداعات الطفل والنشء" في دورته الرابعة عشر، على أن يكون الافتتاح الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بالمكتبة، ويتضمن المعرض أعمال فنية قام بتنفيذها أطفال ونشء ما بين ٥ سنوات وحتى ١٨ سنة وقد شاركوا في أنشطة مدرسة الفنون المختلفة والتي أقيمت على مدار عام ٢٠٢٣.

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وفي نهاية اليوم ستتم إعادة عرض "الكونترباص الرحال" الساعة ٧ مساءً وسيكون العرض مخصص

كما شهد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023، وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة؛ الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور محمد محمد الكحلاوي؛ رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وعدد من خبراء الآثار والتراث في الوطن العربي.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من علماء الوطن العربي والذين يحملون مشاعل تاريخ وتراث أمة عربية تمتلك ثروة ثقافية ضخمة تمتد لآلاف السنين تحمل بين طياتها تفاعلات ثقافية وامتزاج حي بين ثقافات شعوبها، لتشكل بذلك هوية وقومية عربية تزداد تماسكا مع تطور فكر ومعرفة الأجيال الحالية.

كما أشار زايد إلى أن مكتبة الإسكندرية تسعى من خلال مراكزها المختلفة إلى دعم وتطوير عمليات إدارة وتوثيق التراث، وتقديم وإتاحة المعرفة لكافة المجتمعات، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية أخذت على عاتقها حفظ وصون هذا التراث الغني واستحداث أدوات تتواكب مع التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في إثراء ونشر المحتوى الثقافي العربي ليزيد اتساع وعاء المعرفة لأجيال الأمة العربية.

وشهدت فعاليات المؤتمر تسلم الدكتور أحمد زايد جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023 عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار في الوطن العربي والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك عن مشروع " خريطة مصر الأثرية تجربة توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" والذي قام بتطويره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية في مصر باللغتين العربية والإنجليزية.