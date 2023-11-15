استمرار حبس 9 أشخاص بتهمة سرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة باستمرار حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

وخلال التحقيقات أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وكانت نيابة الجيزة قد باشرت تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

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وكشفت التحقيقات أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارات " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالي المسروق).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.