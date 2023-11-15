الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

جولين لوبيتيجي يوجه ضربة قوية إلى اتحاد جدة

لوبيتيجي، فيتو
لوبيتيجي، فيتو

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن الإسباني جولين لوبيتيجي يتجه لرفض عرض تدريب نادي اتحاد جدة السعودي خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة اتحاد جدة أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

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لوبيتيجي يرفض تدريب اتحاد جدة 

وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "سيرفض المدرب جولين لوبيتيجي عرض نادي اتحاد جدة، لأن تركيز المدرب الإسباني منصبًّا على التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

أسماء مدربين مرشحين لتدريب اتحاد جدة 

وارتبطت عدة أسماء قوية بتدريب الاتحاد، مثل: الفرنسي لوران بلان، ومواطنه زين الدين زيدان، والثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وروي فيتوريا.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت في تقرير لها إن المفاوضات تعثرت بين الطرفين بسبب بعض المطالب الإضافية للمدرب الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "النمور" قامت بتعليق المفاوضات مع لوبيتيجي خلال الفترة الحالية، نظرًا لتغيير مطالبه المالية ومدة العقد.

وأكدت أن الاتحاد لا يرغب بالاستعجال بقرار المدرب خاصة أنه مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى إلى أن الاتحاد اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت السابق، وذلك لكي يتولى تدريب الفريق السعودي.

يذكر أن لوبيتيجي قد رحل عن تدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي قبل بداية الموسم الجاري، وحاليًّا لا يعمل مع أي فريق، علمًا أنه سبقت له قيادة أندية أوروبية كبيرة على غرار إشبيلية وبورتو، كما أشرف سابقًا على تدريب منتخب إسبانيا.

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