سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ببنى سويف
نجح قطاع الأمن العام فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ببنى سويف
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام ( 3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهى (11 دراجة نارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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