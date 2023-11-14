الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تدريب سفراء مشواري بمراكز شباب البحيرة (صور)

تدريب برنامج مشواري
تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب معسكرات مشواري تنمية مهارات، للمرحلة السنية من 15 حتى 24 سنة، لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 م بمركز شباب الرحمانية بالتعاون مع مدرسة الثانوية الصناعية بنات بالرحمانية.

تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو

 

تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو


وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الاعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).


 

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب برنامج مشواري بالبحيرة، فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.
 

و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.
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مشواري برنامج مشواري البحيرة مديرية الشباب والرياضة الرحمانية

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