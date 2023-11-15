الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

"أمهات مصر": منح طالب الثانوية أكثر من فرصة للتقييم في المنظومة الجديدة "يحسن من أدائه"

عبير أحمد، مؤسس إتحاد
عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

علقت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على الاستعدادات لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

تطوير منظومة المرحلة الثانوية

وقالت عبير، في تصريحات صحفية،  إن عملية التطوير التي بدأت بالمرحلة الإبتدائية ووضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر تنفذها بداية من العام الدراسي 2025/2024، بالإضافة لإطلاق المؤتمر القومي الخاص لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، التي طالما طالب به أولياء الأمور خلال السنوات السابقة، لافته إلي الدور الكبير والجهد الملموس التي تقوم به الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج جيل متميز يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

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تأهيل الطلاب للحياة الأكاديمية والمهنية

وأشارت عبير، أن تطوير المرحلة الثانوية يساهم في تأهيل الطلاب للحياة الأكاديمية والمهنية، مما يجعل الطلاب أكثر جاهزية لدخول سوق العمل والتنافس بفاعلية، وأيضا منح طالب الثانوية العامة في المنظومة الجديدة أكثر من فرصة للتقييم،أمر جيد جدا وفي مصلحة الطالب، ويعمل على تحسين أدائه بالإضافة لتقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد علي مبدأ تكافؤ الفرص.

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وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير  منظومة المرحلة الثانوية.


وفي إطار التحضير للمؤتمر، أصدر الدكتور رضا حجازي عدة تكليفات تمثلت في التجهيز لاستعراض الإطار الوطني للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى إعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

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المرحلة الثانوية مناهج المرحلة الثانوية الثانوية العامة

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