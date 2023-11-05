الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مؤسس اتحاد أمهات مصر توجه نصائح هامة لطلاب الصف الأول الثانوي

عبير أحمد مؤسس إتحاد
عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر،فيتو

وجهت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، سؤال ومنشور لأولياء الأمور، قائلة:"أولياء أمور الصف الأول الثانوي، بعد مرور اكثر من شهر علي الدراسة بتنظموا وقتكم ومذاكرتكم ازاي وخاصة عدد المواد الدراسية بقا اكبر؟".

الصف الأول الثانوي 


وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض أولياء أمور الصف الأول الثانوي، أرسلوا هذا التساؤل علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي الفيس بوك، وكانت الرسالة متضمنة:" أولي ثانوي عشر  مواد أساسية غير المواد الخارج المجموع، مواد كتير ومش عارفين ننظم وقتنا بعد ما مكنا بنذاكر خمس مواد في الإعدادية".

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طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

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وتفاعل العشرات من الأمهات علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر:" الموضوع صعب جدا تنظيمه بجد غير أن الطالب بيدرس حاجه ويجي يحل عليها يلاقي حاجه غير اللي ذاكره والأسئله ملهاش علاقه باللي اخده لأن المنهج بالنسبه له جديد وما فيش تدريب كافي ومافيش شرح داخل المدارس الحكوميه وكمان لحد الان لم يتم استلام التابلت".


وأضافت ولي أمر:" بالنسبة لاولى ثانوى اكتر دفعة مظلومة بجد بتدريس عدد مواد كبير جدااا على سنهم ازاى طالب لسه من سنة كان بيدرس 5 مواد وفجأة يدرس 10 مواد اساسية و4 مواد خارج المجموع لازم يبقى ملم بيهم عشان يعرف يمتحن فيهم الموضوع صعب جدا ومرهق على الاولاد ده بخلاف الدروس الخصوصية بيفضلوا طول النهار بره البيت فى الدروس،كان ممكن عدد المواد دى يتقسم على ترمين ترم يدرسوا فيها المواد العلمية وترم يدرسوا فى المواد الادبية لاكن كده بجد حرام ارهاق ومجهود كبير على اولادنا نتمنى مراعاه اولادنا".


وتابعت عبير، حديثها لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، أن مرحلة الثانوية تختلف عن المرحلة الإعدادية فهي اكثر تفصيلا ومضمونًا، ويعتبر الصف الأول الثانوي صف تأسيسي للثانوية العامة، بالإضافة أن دراسة الطالب للمواد العلمية والأدبية في هذه السنة هامه جدا، لأنه بناءا عليها يستطيع بعد ذلك تحديد ميوله نحو المواد الأدبية أو العلمية، وبالتالي يتخصص في الصف الثاني الثانوي في الشعبة التي تناسب ميوله وقدراته.


وطالبت عبير، أولياء الامور بتنظيم الوقت بطريقة صحيحة لكي يتسع لكل المواد الخاصة بالصف الأول الثانوي،بالإضافة أن المرحلة الثانوية تعتمد بشكل كبير علي الفهم والإستنتاج وليس علي الحفظ، ويوجد وسائل تعليمية مساعدة لهم، سواء القنوات التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، أو المنصات الالكترونية، وفي نفس الوقت هذه المرحلة تحتاج لمعلم ذو خبرة ومدرب علي نظم الأسئلة الجديدة.

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اتحاد امهات مصر اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم الصف الاول الثانوي الدروس الخصوصية

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