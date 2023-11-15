معهد الفنون الشعبية ينظم صالون علياء شكري الثقافي غدا

ينظم المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد، أول صالون مصرى عربى للتراث الثقافي الشعبي بعنوان " صالون د. علياء شكري الثقافى"، وذلك غدا الخميس الموافق 16 نوفمبر الجارى بقاعة ثروت عكاشة فى تمام الساعة السادسة مساء.

صالون علياء شكري الثقافي

ومن المقرر أن يحضر الصالون كل من الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور سعيد المصرى رئيس المجلس الأعلى للثقافة السابق، الدكتورة سعاد عثمان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الأسبق، والدكتور مصطفى جاد العميد السابق للمعهد.

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أكاديمية الفنون

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، شهدت مؤخرا حفل ختام مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثة، والتي حملت اسم المنولوجست المصري محمود شكوكو، بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

وبدأ حفل الختام فعالياته بالسلام الجمهوري، ثم قدم طلاب المعهد اسكتش غنائي للمطربة ليلى مراد بعنوان "اللي يقدر على قلبي" إخراج عادل مهران، وفيلم قصير تناول فعاليات المهرجان ولقطات من العروض المسرحية التى قدمت على مسرح نهاد صليحة المكشوف.