جامعة الفيوم تصدر بطاقة ذكية لطلابها العام الدراسي الحالي

قال الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، إنه سيتم تفعيل منظومة البطاقة الجامعية الذكية خلال العام الجامعي الحالي، وتم بحث الإجراءات والخطوات النهائية لإصدار البطاقة الجامعية الذكية لكافة طلاب جامعة الفيوم، وربط جميع قطاعات الجامعة بمنظومة الخدمات الرقمية الموحدة كخطوة رئيسة للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات الذكية.

الهدف من البطاقة

وأكد الدكتور محمد فاروق نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب الجامعي سيتمكن من خلال البطاقة الجامعية الذكية التى سيتم إصدارها من الحصول على كافة الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعى، بداية من استخدامها على البوابات الإلكترونية والحصول على خدمات المدن الجامعية، ومكتبات الكليات، والمكتبة المركزية، وسداد المصروفات الدراسية، والكتاب الإلكتروني.

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محتوي البطاقة

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم انه سيتم تسجل كافة بيانات الطالب علي البطاقة الجامعية الذكية، كما توضع عليها صورته الشخصية وصولا لتسجيل العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب خلال العام الدراسي.

100يوم صحة

يذكر أن جامعة الفيوم استضافت الكلية فريق عمل 100 يوم صحة، ضمن بروتوكول التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم ومديرية الصحة، لتنظيم ندوات توعوية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، لتفعيل المبادرة 100 يوم صحة لكليات جامعة الفيوم.

ونظم فريق المبادرة بكلية التربية ندوة لتوعية الطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة، كما تم توعية للطالبات بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف الطبي اللازم لمنتسبي الكلية، وشملت فحوصات الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، والفحص المبدئي العشوائي لأمراض السكر وضغط الدم ووظائف الكلي.

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