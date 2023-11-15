تكريم 150 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر



شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر حفل تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم والذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز المؤتمرات الدولية،كأول فاعلية ينظمها التحالف عقب تشكيل أمانة للتحالف بمحافظة الأقصر وتضم القيادات الطبيعية وعددا من رؤساءالجمعيات الأهلية.

وتم خلال الحفل تكريم نحو ١٥٠ طفلا من حفظة كتاب الله من أبناء محافظة الأقصر بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطنى بالمحافظة، وبحضور وكلاء الوزارات المعنية وأفراد المجتمع المدني، وحصل المكرمون على هدايا عينية وشهادات تقدير مقدمة من التحالف.

Advertisements

ومن جانبه أثنى نائب محافظ الأقصر على أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه، كما أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية التحالف في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مشيرًا إلى أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، كما اشاد بكافة انشطة التحالف فى محافظة الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ