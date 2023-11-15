الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة الطود بالأقصر

تنفيذ الإزالة، فيتو
تنفيذ الإزالة، فيتو

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بتنفيذ عدد 14 حالة إزالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة 3675 مترا مربعا ما يعادل 21 قيراطا.

وحالات التعدي عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمواد الخرسانية بقرية المريس وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية بالمركز والجهات الأمنية ومركز شرطة القرنة، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية.


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

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