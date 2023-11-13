الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 6 سنوات لشاب بتهمة الإتجار في الحشيش بالصف

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في جوهر الحشيش المخدر بمنطقة الصف.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 10560 لسنة 2023 جنايات الصف، أن المتهم "إيهاب. ن"، 39 سنة، في يوم 20 أغسطس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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محكمة جنايات جنوب الجيزة جوهر الحشيش جنايات الصف

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