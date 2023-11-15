عاصمة الوادي الجديد تستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

تفقد جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، المقار الانتخابية بمدارس المدينة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وأكد رئيس مركز الخارجة على تكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة الأخذ بالاعتبار لوضع أي مشروع بالخطة أن يكون له جدوى اجتماعية واقتصادية ويلبي احتياج المواطنين بما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات لتعود بالنفع والفائدة وتلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمركز.

وأوضح المتولي، أن الجولة تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء تكليفات وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع واعتبار المشاركة في العملية الانتخابية هي مهمة قومية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

تعد اللجان العامة، هى الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وعقب إعلان القائمة النهائية انطلقت الدعاية الانتخابية تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى فى الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء 15 نوفمبر آخر موعد لتغيير مركز الاقتراع الذى سيدلى فيه المواطن بصوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، بأن يتقدم بطلب لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت واستخدام كل مواطن حقه الدستورى فى إبداء رأيه ومشاركته فى الانتخابات الرئاسية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم وضعها على موقع الهيئة الإلكترونى الرسمى.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التى تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، مع تحديد جميع البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذى سيدلى فيه كل مواطن بصوته، ويمكن للمواطن الاستعلام عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة وذلك بموجب الرقم القومى.

ومن ناحية أخرى، يواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية حتى موعد الصمت الدعائي فى 29 نوفمبر الحالى بالنسبة لانتخابات المصريين فى الخارج المقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائى داخل مصر فى 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات فى الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.