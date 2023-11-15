الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يستقبل ممثلي مسابقة سماف

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يستقبل ممثلي مسابقة،فيتو

استقبل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر في مكتبه بديوان عام المديرية، الدكتور تامر دسوقي المشرف العام على مسابقة سماف (SMAF) بالوزارة، والدكتور هاني معوض المنسق بالمسابقة ذاتها، بحضور ثناء أنور منسق عام وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، والمسؤول العام على مسابقة سماف بالمديرية. 

وجاءت الزيارة بهدف فحص الملفات وطلبات التقديم والتقييم المقدَمة من قِبَل الإدارات التعليمية للمشاركة في مسابقة سماف،وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 

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ويستهدف سماف  تقديم الدعم لإجراء أعمال الصيانة البسيطة لمدارس التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية) الحكومية فقط، ورياض الأطفال في حال تواجدها بالمبنى المدرسي، ويتم ترشيح المدارس المستهدفة بالصيانة من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس "سماف" ممول من التعاون الألماني - المصري المشترك من خلال KFW، تحت رعاية برنامج جودة التعليم QESP.

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