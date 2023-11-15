وثيقة عمرها 35 عاما، لماذا فشل إعلان الاستقلال في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال؟

يوافق اليوم من عام 1988 ذكرى إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين من جانب منظمة التحرير، وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى في الجزائر برئاسة ياسر عرفات، لكن الخطوة التي وجدت تشجيعا عالميا في هذا التوقيت، لم تغلق ملف الاحتلال الاسرائيلي رغم تدعيم الخطوة باتفاقات أوسلوا لاحقا، بل على العكس زاد الاستيطان وعمليات الاستيلاء على الأرض والتنكر بشكل تام للقضية الفلسطينية.

أسباب فشل إعلان الاستقلال الفلسطيني

يقول الدكتور فوزي السمهوري، المحلل السياسي أن ذكرى مرور 35 عاما على إعلان استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف تكشف عند عدد من التحديات الصعبة التي انتهت إليها القضية الفلسطينية.

Advertisements

وأشار السمهوري إلى أن عدم نجاح الخطوة التي أقدمت عليها منظمة التحرير ثمانينات القرن الماضي في إزالة الاحتلال وتحقيق الاستقلال بشكل فعلي يعود إلى عدة أسباب، على رأسها إنهيار الإتحاد السوفيتي وخضوع العالم لتوجهات ومصالح القطب الواحد الأمريكي.

ولفت السمهوري إلى أن الكيان الإستعماري الإسرائيلي هو الآخر تنصل من التزاماته التي وقع عليها لاحقا في "أوسلو"، ولم ينهي تواجده على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان 1967، مؤكدا ان بعد عملية قتل إسحق رابين رئيس الوزراء وأحد مهندسي عملية السلام مع الفلسطينيين، اتجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف وممارسة الإرهاب وتطبيق سياسة تهدف إلى تأييد احتلاله بالتوسع في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وأعمال القمع والتنكيل والقتل خارج القانون بأبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وما يرافقها من انتهاكات لحرية العبادة.

أخطر تحديات القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر

واختتم المحلل السياسي مؤكدا أن التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه القضية الفلسطينية في العام الخامس والثلاثين من إعلان الإستقلال يتمثل في السعي لتصفية القضية الفلسطينية عبر حرب التطهير العرقي وثقافة الإبادة التي يشنها المستعمر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم مطلق أمريكي وأوربي تحت ذريعة الدفاع عن النفس ومحاولة تقويض شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بداعي عدم قدرتها على التصدي لحركات المقاومة وفرض سيطرتها على الأرض.

أزمة مستشفى الشفاء في غزة

كانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره بزعم تواجد أفراد المقاومة بداخله، وهي اتهامات نفتها حركة حماس.

من ناحيتها، أعلنت حركة "حماس" في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".