الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة تحت تهديد السلاح في كرداسة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة الحكم على سائقين لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لمعاقبتهم على التهم المنسوبة إليهم.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالخطف

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "سيد. ع"، 41 سنة، سائق تاكسي، و"رمضان. م"، 25 سنة، سائق توكتوك، في يوم 4 فبراير الماضي،

خطفا بالإكراه المجني عليها "نوال. م"، بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

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وأضاف أن المتهمين سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.