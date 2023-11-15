وصول دفعة جديدة من المواطنين الروس عائدين من غزة

وصلت مجموعة جديدة من المواطنين الروس الذين يتم إجلاؤهم عن قطاع غزة إلى موسكو قبل قليل، وتحدثت سيدة روسية عن الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية في القطاع.

وقالت السيدة الروسية: "الوضع هناك سيئ للغاية لا خبز لا ماء ولا كهرباء.. ولا ملجأ للاحتماء.. الحمد الله أننا على قيد الحياة".

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ووصلت إلى موسكو فجر اليوم الأربعاء ثاني طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة والبالغ عددهم 98 مواطنا إلى مطار دوموديدوفو" في موسكو قادمة من القاهرة.

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وأعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف أن روسيا مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

كما وصلت في وقت سابق، أول طائرة تقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو قادمة من القاهرة.