صحه الشرقية: إجراء جراحات مختلفة بمستشفى فاقوس المركزي

أكد الدكتور محمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس أن فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتورمصطفى النجار رئيس قسم الجراحة العامة قد أجرى بقيادة الدكتور محمد راشد استشارى الجراحة العامة والدكتورمحمد عبدالله أخصائي الجراحة العامة والدكتورمحمد حسين وهدان أخصائي الجراحة العامة والدكتورمحمد حسينى عرفات عشرة جراحات ذات مهارة متنوعة حيث تم إجراء ثلاث جراحات لإصلاح عدد اثنين فتق سرى وآخر اربى مع تركيب شبكة،

إجراء أكثر من عشر جراحات بالمستشفى فى يوم واحد

كما تم إجراء جراحتين ناسور شرجى علوى وذلك تحت تأثير التخدير النصفي،مع إجراء جراحه استئصال ورم باللسان وإرساله للتحليل الباثولوجى، تحت تأثير التخدير الموضعي كما تم إجراء تصليح مجرى البول لطفل، تحت تأثير التخدير الكلى كما تم استئصال زائده دوديه، لحاله كما تم استئصال المرارة الحاله التاسعه، كما تم اجراء دوالى بالساق للحاله العاشر ه ذلك بالإضافة إلى إجراء عدد من الجراحات الصغرى تنوعت بين ظفر غائر، واستخراج كيس دهني من اليد.

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تقديم الشكر لفريق الجراحة العامة

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبى ولاخصائية التخديرالددكتورة اسماء احمد حامد، وكذلك هيئه التمريض التى تتمثل فى جهاد محمود نهله محمد بالاضافة الى ناريمان محمد وذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والتى تهدف إلى تحقيق رضا المرضى بتقديم خدمة طبية متميزة

تشغيل العيادات المسائية بالمستشفى

وأعلن الدكتور محمد محمود عرفات مدير المستشفي أهالي فاقوس إستمرار مبادرة رئيس الجمهورية لعمل العيادات المسائيه بمستشفى فاقوس المركزي وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان, والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ,وبناء على تعليمات الدكتورهشام شوقي مسعود, وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف الدكتور مدير المستشفى يتم استقبال رواد المستشفى ومرضاه بالعيادات المسائيه بمبنى العيادات الخارجية وتتضمن عياده الاسنان بالدور الاول الدور الثاني ويشمل عياده الجلدية،وعياده الباطنه وعياده العلاج الطبيعي

الدور الثالت بالمستشفى بفاقوس

كما توجد عياده النساء والتوليد وعياده الاطفال وذلك من الساعة الثانية ظهرا الى الساعه السادسه مساء اعتبارا من يوم السبت وحتى الخمبس من كل اسبوع الخميس وذلك على أيدى نخبه متميزة من الفريق الطبي كما اكد مدير المستشفى عن توافر جراحات الجهاز الهضمي (مراره، زائدة دوديه) جراحيا ومنظارواصلاح وتجميل الفتق وجميع جراحات الثدى، وجراحات الشرج وجراحات الرقبه والغده الدرقيه وكذا جراحات الأوعية الدموية (دوالى الساقين، دوالى الخصية) والترهلات وشد البطن بالاضافة الى جراحات الطوارئ المتعددة بكافة انواعها

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