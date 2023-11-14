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ثقافة وفنون

يعرض قريبًا، أحمد داوود يتصدر بوستر مسلسل زينهم

أحمد داوود، فيتو
أحمد داوود، فيتو

مسلسل زينهم، تصدر الفنان أحمد داوود بوستر مسلسل زينهم وإلى جانبه ظهرت سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، ومن حولهم أبطال مسلسل زينهم المقرر عرضه قريبًا.

وكان الفنان أحمد داود  قد طرح عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" البرومو التشويقي لمسلسل "زينهم"، المقرر عرضه عبر منصة watch it وعبر قناة on خلال الفترة المقبلة. 

مسلسل زينهم

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

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أبطال مسلسل زينهم 

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استوديوز.

الفنان أحمد داود 

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد. 

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