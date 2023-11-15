الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-11- 2023 والقنوات الناقلة

منتخب للشباب، فيتو
منتخب للشباب، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء  الموافق 15 نوفمبر 2023 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة منتخب فرنسا وكوريا الجنوبية في كأس العالم للناشئين تحت 17 عام إلى جانب مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب ليبيا في بطولة شمال أفريقيا.

 

 

مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا


المكسيك - فنزويلا 11:00صباحا بتوقيت - beIN Sports HD 5


أمريكا - بوركينا فاسو 11:00 صباحا- beIN Sports HD 6


نيوزلندا - ألمانيا 2:00 عصرا - beIN Sports HD 5


فرنسا - كوريا الجنوبية 2:00 عصرا - beIN Sports HD 6

مباريات اليوم في بطولة شمال أفريقيا

 

منتخب مصر للشباب- منتخب لبيبا للشباب 3:00 عصرا

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

غينيا الاستوائية - ناميبيا 3:00 عصرا

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جمهورية الكونغو - موريتانيا 6:00 


إثيوبيا - سيراليون 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم الودية

 

صربيا - بلجيكا 9:45 مساء

 

 

مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا

رفع الأثقال، مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم للناشئين

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مواعيد مباريات اليوم منتخب فرنسا اخبار الرياضة تشكيل منتخب كوريا

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