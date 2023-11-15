رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد عددا من المواقع التراثية بالأقصر
تفقد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الأقصر، يرافقه عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.
وبدأت الجولة التفقدية بقصر ثقافة الأقصر حيث تابع رئيس الهيئة سير العمل بالقصر وتفقد أرجائه كافة للوقوف على ما سيتم فى المرحلة القادمة من عمليات صيانة للمبنى، منوها بضرورة الاهتمام بالعمل الثقافي والفني والخروج به للجماهير.
كما تفقد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة بهاء طاهر ومتابعة ما يقدمه من أنشطة مختلفة لرواده، ومناقشة ما ورد بتقرير الصيانات البسيطة الخاصة بالموقع، وانتهت الجولة التفقدية بزيارة لقصر ثقافة حاجر العديسات ومتابعة ما يقدم من أنشطة بقطاعاته المختلفة ومنها نادي التكنولوجيا ومكتبة الطفل والمرسم.
وجاءت الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمواقع الهيئة على مستوى الجمهورية، بحضور حسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ويوسف محمود مدير العلاقات العامة بالفرع، وهشام العماري مدير إدارة الصيانة.
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