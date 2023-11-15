هتافات وتورتة بطول 5 أمتار احتفالا بتكريس كنيسة الشهيد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر

وسط هتافات مدوية بدير الرزيقات بمحافظة الاقصر، احتفل الزائرين بتورتة مارجرجس التي تبلغ حوالي 5 أمتار والمقدمة من نادر أيوب مينا أحد أبناء المحافظة كهدية للزائرين داخل الاحتفال.

وردد الزائرين بدير الرزيقات بمحافظة الاقصر في هتافاتهم: يا مارجرجس...سرك سرك"

وشهد احتفال اليوم الرابع بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصورالشهيد مارجرجس والبابا تواضروس الثاني.

وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة وهذا العام تقرر إقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسيه والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بالإضافة إلي انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.