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رياضة

تفاصيل جلسة إدارة الزمالك مع مرشحي انتخابات النادي

جلسة حسين لبيب مع
جلسة حسين لبيب مع مرشحي الانتخابات, فيتو

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر للسادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، على تلبية الدعوة والحضور اليوم في إطار تأكيد وحرص المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وقال الكابتن حسين لبيب: "نحن جميعًا في خدمة نادي الزمالك من أجل أن يكون في المكانة الأفضل دائمًا".

وأضاف أن الاجتماع هدفه أن يستفيد النادي من الأفكار والمقترحات الخاصة من أبناء الزمالك للوصول إلى حلول تساعد النادي خلال الفترة المقبلة.

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وأشار رئيس مجلس نادي الزمالك إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم التواصل مع السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة، لمناقشة الاقتراحات المقدمة بخصوص اللجان التي ستكون داخل النادي.

واختتم قائلا: "رؤساء اللجان داخل النادي هم المنوطين باختيار الأعضاء وليس مجلس الإدارة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب استقبل اليوم السادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه  لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

و حرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم  للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

 

 

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