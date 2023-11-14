محافظ الإسكندرية يطالب شركة الكهرباء بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين
زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للوقوف على سير العمل والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة شكاوى المواطنين خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء والتي تم الإعلان عنها سابقًا.
وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء ومركز البيانات، وهو من المراكز الخدمية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حديثًا بشركة الكهرباء ضمن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية والتي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور اللواء/ خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
جدير بالذكر، أن شركة الكهرباء خصصت العديد من قنوات الاتصال لتلقي شكاوى المواطنين يوميًا، وذلك من خلال الخط الساخن على الرقم 121، ومكاتب خدمة العملاء المتواجدة بالفروع، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والاتصال على رقم الخط الساخن 16528، عبر التسجيل الإلكتروني للشكاوى: www. shakwa. eg.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.