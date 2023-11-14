الاحتلال يكثف إطلاق النار على مستشفى الشفاء وسط مخاوف من عملية اقتحام

مستشفى الشفاء، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف.



جيش الاحتلال يطلق النار الكثيف على مجمع الشفاء الطبي



من جانبه قال الدكتور عبد الكريم سعيد طبيب بمجمع الشفاء الطبيب في تصريحات إعلامية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.



التخوف من اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء

وأضاف: "لا نستطيع التنقل بين أقسام مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الإسرائيلي الكثيف في مختلف الاتجاهات، والقصف يتجدد علي المجمع ونتخوف من عملية اقتحام".

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خوف المقيمين في مستشفى الشفاء

وتابع:"لا نستطيع الاقتراب من نوافذ المبنى والجميع يوجدون في الممرات الخاصة بمجمع الشفاء الطبي".

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة دفن 179 جثة في قبر جماعي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتوقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل



وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور عبر منصة X: "توَقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة".

وأشار إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وأن "المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، والوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة".