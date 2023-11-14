الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدًا الأربعاء 15-11-2023 في وادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا  الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 28 درجة نهارًا  و17 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدا الأربعاء 
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

Advertisements

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء غدًا الأربعاء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

txt

حالة الطقس غدا الأربعاء 15-11-2023 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطقس وادى النطرون حالة الطقس غدا حالة الطقس بوادي النطرون هيئة الأرصاد الجوية محافظة البحيرة

مواد متعلقة

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

الأكثر قراءة

إسكان النواب تناقش التصالح في مخالفات البناء غدًا، ننشر النص الكامل للقانون

مصر تحدد موعد تصدير الغاز في ظل انخفاض الطلب المحلي

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

محافظ أسيوط ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب طارق جميل

أوسوريو يصل نادي الزمالك لإنهاء إجراءات فسخ تعاقده

الاحتلال الإسرائيلي يهدم نصبًا تذكاريًا لياسر عرفات في الضفة الغربية (فيديو)

تفاصيل يوم توعوي بمرض السكري بجامعة المنصورة الأهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

58 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية