الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية يتابع انتظام العمل بمستشفى الحميات (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية،
وكيل صحة الإسماعيلية، فيتو

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية مستشفى حميات الإسماعيلية خلال جولة ميدانية، للتأكد من تواجد وانتظام سير عمل الفرق الطبية بالمستشفى 

وحرص حطب على زيارة أقسام المستشفى وغرف العناية المركزة وغرف الغسيل الكلوى، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين والاطمئنان على توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالمستشفى. 

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لقاء مع المرضى 

وخلال الجولة الميدانية التقى وكيل وزارة الصحة مع المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأوصى بعدم التهاون مع شكوى أى مريض، مشددًا على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضى.  

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جانب من الجولة، فيتو

أبرز المرافقون خلال الجولة 

رافق الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، كل من الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى،الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى، الدكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، وفوزية عبد الله مدير إدارة التمريض، ومصطفى التلى مسئول الترصد بمديرية الصحة بالإسماعيلية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات  

 

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمتابعة الدورية للمنشآت الصحية؛ للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو



وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق قافلة طبية مجانية بمركز شباب أم عزام، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين.  

 

المنتفعين من القافلة 

واستقبلت القافلة 1200 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

 

تخصصات القافلة 

وأشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

 

خدمات متنوعة للقافلة 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

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