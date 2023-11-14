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عقارات

تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع جنة بدمياط الجديدة

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

كشف المهندس  محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة تفاصيل ومعدلات  تنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر (جنة) بالحى السادس موقع (٢٨) عمارة بالمجاورة (٣٤) والجارى الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة والتجهيز لأعمال الزراعة بالمسطحات الخضراء.

وأكد على الالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وأشار إلى موقع (٥٩)عمارة بالمجاورة (٣٣) والتى تم الانتهاء من أعمال الاند سكيب والتخطيط للطرق الداخلية وشدد سيادته على جهاز الاشراف بالحفاظ على ماتم تنفيذه من أعمال والمتابعة اليومية لاعمال الرى والصيانة للمزروعات والمسطحات الخضراء.

وأكد على المتابعة للمشروعات بالمدينة فى إطار تطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة من أهم هذه المحاور مشروعات الإسكان.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة بمدينة  السويس الجديدة ارض تجاري اداري بمساحة 720 مترا بسعر 4 آلاف جنيه، أرض مخازن بمساحة 3000 متر بسعر 1.7 آلاف جنيه.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح في كلمته خلال المائدة المستديرة "دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة"، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في ملف التنمية العمرانية، وهناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدد كبير من المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قدمت حوافز استثمارية ضخمة للسوق العقاري لتتمكن الشركات من مواجهة التحديات السوقية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم فرص استثمارية متعددة سمحت بظهور جيل جديد من الشركات العقارية والتي بدأت تجاربها الاستثمارية في السوق، لافتا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة،  مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات  الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن،  حيث تم العمل  من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

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جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن  للأزمات والكوارت، ومسئولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.

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الاستثمار العقارى الإسكان الفاخر الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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