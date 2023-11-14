الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط صاحب مخزن لحيازته٣٢٠ لتر زيت بدون مستندات قانونية بالأقصر

جانب من السلع،فيتو
جانب من السلع،فيتو

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها  للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة. 


جاء ذلك  فى ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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وأسفرت الحملة في مجال  الأسواق، عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية شرق السكة الحديد  بندر الاقصر لحيازته سلع غذائية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية المضبوطات؛ عبارة عن  عدد ١٠ جراكن زيت طعام اولين زنة الجركن ٢٠ لترا، وعدد ١٠ كراتين زيت طعام زنة الزجاجة واحد لتر، بإجمالى وزن ٣٢٠ لترا وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٧٩١٣ جنح القسم لسنة ٢٠٢٣م ضد ه‍.ل.ش.ش لمخالفته، المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥م ، والقرار الوزاري ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧م،وتم ضبط عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار.

في مجال  المخابز البلدية، تم ضبط عدد ٢ إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١ عدم وجود ميزان حساس بالمخبز
.


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان  وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.
 

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