الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

افتتاح مقر حزب المؤتمر بشمال سيناء بحضور المحافظ

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

افتتح حزب المؤتمر في مدينة العريش بشمال سيناء في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وموسى عكيرش، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة مقر الحزب في مدينة العريش. 

 

افتتاح مقر حزب المؤتمر بشمال سيناء بحضور المحافظ ورئيس الحزب


وأكد المحافظ علي أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن التعددية الحزبية هي إثراء للحياة السياسية والتي تشهد مساحة أكبر من الديمقراطية في الوقت الحالي.

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بدوره وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي علي تقديم كافة الخدمات والتيسيرات الممكنة أمام المواطنين.. مشيرًا إلى أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأشار رئيس الحزب الي الانتهاء من تشكيل عدد من الأمانات الفرعية والأقسام بالمحافظة، مؤكدا أنه تم وضع آليات للعمل الحزبي داخل أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، طبقا لتوجيهات الحزب التي تركز على العمل في الشارع المصري ومع للمواطنين من أجل خدمة الوطن.

وكان المحافظ قد استقبل رئيس الحزب والوفد المرافق له في مكتبه في مدينة العريش، قبيل افتتاح المقر.

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

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