إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية في جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه بالبحيرة، فيتو

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه بالبحيرة، فيتو

وأشارت إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

Advertisements

حيث شهدت المحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنية جنية، تم الانتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنية، وجاري العمل بـ 2538 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليار و700 مليون جنية.

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه بالبحيرة، فيتو

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار جنيه بالبحيرة، فيتو

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن قطاع الإسكان قد شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء 7902 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنية وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 7098 وحدة سكنية لمستحقيها وجاري تسليم 804 وحدات سكنية أخرى.