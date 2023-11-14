الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومي بالبحيرة (صور)

دورة تدريبية للمُقيمين
دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومى بالبحيرة، فيتو

نظمت جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورة تدريبية للمُقيٍمين بجائزة التميز الحكومي بديوان عام محافظة البحيرة والتي تستمر على مدار 3 أيام، ويحاضر فيها اللواء عبد السلام عبد السميع - خبير التميز ووالدكتورة عبد الحكيم رضوان استشاري التقيم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

كما يأتي هذا في إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها لتحقيق رؤية مصر 2030.

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دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومى بالبحيرة، فيتو
دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومى بالبحيرة، فيتو

حيث تم خلالها شرح معايير تقييم جائزة المؤسسة المتميزة والتعريف بأدوات التقييم والمعايير التي يرتكز عليها والتي تتضمن 3 محاور رئيسية (محور تحقيق الرؤية -محور الابتكار- محور الممكنات) وتقدم للجائزة 15 مركز ومدينة و15 قرية بنطاق المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن التدريب يهدف إلى تأهيل مقيمى جائزة محافظة البحيرة للتميز الحكومى، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفة الى أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز،  مؤكدة على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الإرتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومى بالبحيرة، فيتو

وحضر التدريب فريق إدارة الجائزة الداخلية بديوان عام المحافظة محمد صالح -  مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، محمود السنهورى - مدير عام الشؤون الإنتاجية والاقتصادية، مروة منصور - مدير عام مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، غادة الحوشى - مدير وحدة التنمية المستدامة، عمر جمعه - مدير وحدة التحول الرقمى،و كافة الجهات المعنية.

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البحيرة جائزة التميز الحكومي نائب محافظ البحيرة محافظة البحيرة وزارة التخطيط

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