أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

أصبح محصول الزيتون منتشر بأسواق محافظة البحيرة بأنواعه المختلفة خلال الأشهر الماضية وذلك منذ أواخر شهر أغسطس الماضي حتي نهاية العام الجاري، ويعد محصول الزيتون من المحاصيل الزراعية التي يتم زرعها بالأراضي والمناطق الصحراوية في محافظة البحيرة مثل مدينة وادي النطرون والنوبارية، بالإضافة إلى أراضي سيناء ومحافظة مطروح.

ويوجد العديد من الأنواع من الزيتون ويرجع ذلك إلى مدة نضج حبة الزيتون، حيث يوجد النوع عزيزي والتفاحي الأخضر والرمادي والدولسي الأخضر والرمادي والكلاماتا، بالإضافة إلى انواع كثيرة وهذه اشهر الأنواع والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة الزيتون من النوع عزيزي والتفاحي.

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و أكد أحد البائعين أن اختلاف أنواع محصول الزيتون لا يؤثر على عملية بيعه لأن لكل زبون نوعا يفضله عن الآخر، مشيرا الى أن مقدار نضج حبات الزيتون يؤثر على مدة تخليله، حيث يعد الزيتون الأخضر هو الأقل نضجا ويأخذ من 3 الي 4 شهور في عملية التخليل بينما النوع الرمادي يأخذ في حدود شهر واحد فقط حتي يصبح جاهزا للتناول.

وأشار الى أن محصول الزيتون يمتاز بمواسم متباينة في إنتاجه من عام لآخر كما يختلف سعر الزيتون حسب الأنواع ولكنه يبدأ من 50 جنيها.



أسعار وأنواع الزيتون:-

الكلاماتا يسجل ما بين 35 الى 50 جنيها للكيلو.

العزيزي يسجل ما بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

التفاحي الأخضر يسجل ما بين 30 إلى 45 جنيها للكيلو.

التفاحي الرمادي يسجل ما بين 25 إلى 27 جنيها للكيلو.

الدولسي الأخضر يسجل 25 للكيلو.

الدولسي الرمادي يسجل 23 للكيلو.