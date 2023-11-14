الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان وكوم امبو وإدفو للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف ايبارشية أسوان.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الكاهن شعلة منتشلة من النار"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما حث نيافته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأيضًا هنأ الآباء الذين تحل ذكرى سيامتهم في هذه الأيام.

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البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانبا جابريل ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات الخاصة بإيبارشية نيوجيرسي.

البابا تواضروس يتابع أوضاع كنائس قطاع شبرا الجنوبية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسه البابا تواضروس لكنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن دير العذراء بأخمبم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان الانبا متاؤس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الأمور الخاصة بدير السيدة العذراء بجبل إخميم.

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