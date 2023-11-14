إصابة 7 أشخاص في حادث سيارة ميكروباص بجرار زراعي بسوهاج
أصيب 7 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بمدخل حمودة بندر طهطا بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفي طهطا العام لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بجوار مدخل حمودة بندر طهطا.
مما نتج عن حادث عن أصابة كل من حسن م ع ٦٢ عاما من واحمد م ع ٣٣ عاما ومهنى اح ا ٥٢ عاما وعادل ع م ٢٢عاما ورزقة خلف عبد الرحمن السن ٤١ عاما وعبدالفتاح م ج ٥٢ عاما وميسرة ع ع ٥٠ عاما مركز الغنايم اسيوط وسليمان ا ا ٤٦ عاما المصابين بكدمات متفرقه بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفي طهطا العام لتلقي العلاج اللازم وجاري إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.