الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة ميدياما، ماذا فعل الأهلى فى بداية مشواره بدور المجموعات بالموسم الماضي

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق  ميدياما الغانى، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى 

 

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى  في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

الأهلى يفوز على القطن الكاميرونى

 

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على فريق القطن الكاميرونى بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام حيث سجل ثلاثية المارد الأحمر كلا من محمد شريف وأحمد قندوسى ورأفت خليل.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

 

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني
 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه  موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

 

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

 

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

 

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

 

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت امام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

 

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

 

الأهلى فى المجموعة الرابعة

 

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري 

يانج أفريكانز التنزاني

 ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

 

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهم الفريق الأحمر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

 

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي ميدياما الغاني اخبار الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

اخبار الأهلي، الخطيب يستدعي كولر وكريستو ورقة ضم صفقة فيوتشر

تاريخ الرئاسة الشرفية في الأهلي (تقرير)

الأهلي يدرس إعارة حمزة علاء في يناير القادم

الأهلي يرشح كريستو للدخول في صفقة عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

الأكثر قراءة

إسكان النواب تناقش التصالح في مخالفات البناء غدًا، ننشر النص الكامل للقانون

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

مصر تحدد موعد تصدير الغاز في ظل انخفاض الطلب المحلي

محافظ أسيوط ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب طارق جميل

أوسوريو يصل نادي الزمالك لإنهاء إجراءات فسخ تعاقده

فاركو يفسخ عقد عمرو وردة بعد شهرين من انضمامه للفريق

وزير التعليم: نستهدف تحقيق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر

Advertisements

منوعات

المزيد

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

58 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية