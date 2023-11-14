يسرا اللوزي تكشف لـ فيتو حقيقة مشاركتها في الجزء الرابع من المداح

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن مشاركتها في أعمال درامية قادمة بعد النجاح التي حققته في مسلسلاتها بموسم رمضان ٢٠٢٣، وهما مسلسل جميلة ومسلسل المداح الجزء الثالث.

يسرا اللوزي

وقالت يسرا اللوزي في تصريحات خاصة لفيتو إنها ما زالت تبحث عن الأعمال المناسبة لها لتقديمها للجمهور على الشاشة، وعن مشاركتها في أعمال الفترة القادمة:"إن شاء الله مش عارفة لسة بختار".

مسلسل المداح الجزء الرابع

ونفت يسرا اللوزي مشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل المداح، رغم مشاركتها في الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي.



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وقد شاركت الفنانة يسرا اللوزي في السباق الدرامي الرمضاني السابق بمسلسل جميلة ومسلسل المداح الجزء الثالث.

وحلت الفنانة يسرا اللوزي ضيفة في برنامج “et بالعربي” وتحدثت عن شخصية “شيري” التي جسدتها في مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج والذي عرض في شهر رمضان لهذا العام.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز تصريحات يسرا اللوزي عن شخصية شيري في مسلسل جميلة

1 متوقعتش ردود أفعال الجمهور علي شخصية شيري في مسلسل جميلة وكنت قلقانة

2 ولما الناس كرهتني واتصدمت فيا حسيت أن هو دا النجاح لما وصلتهم أنهم يكرهوني

3 واجهت صعوبات في شخصية شيري بمسلسل جميلة

كنت بتمني ان الناس تكره شخصيى شيري لأنها وحشة بكل المقايس

5 شيري كانت طالعة بكذا شخصية جوا نفس المسلسل

مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عدَّة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عدَّة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.