صراع مشتعل للفوز بالحذاء الذهبي في ملاعب أوروبا.. انطلاقة رائعة لـ كين مع بايرن.. هالاند يواصل هز الشباك في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح وبيلينجهام ومبابي في القائمة

اشتعل الصراع مبكرًا بين عدد من اللاعبين حول جائزة "الحذاء الذهبي"، التي تقدم في نهاية كل موسم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

صراع الهدافين في اوروبا

مع استمرار وفرة الأهداف في معظم بطولات الدوري المحلية الكبرى بأوروبا، وتألق عدد من الهدافين البارزين في هذه البطولات، يصعب الحسم لمن ستؤول إليه جائزة الحذاء الذهبي.

وواصل الإنجليزي الدولي هاري كين سجله التهديفي المميز مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، وسجل ثنائية للفريق، خلال الفوز على هايدنهايم 4-2 مطلع هذا الأسبوع، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

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ومع تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني، تصدر اللاعب الإنجليزي أيضًا قائمة المتنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي".

صاحب المركز الثاني في قائمة المتنافسين على "الحذاء الذهبي" يأتي أيضًا من الدوري الألماني، وهو الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت، والذي سجل 15 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن، ليظل هو المنافس الرئيسي لكين في قائمة هدافي المسابقة.

هالاند يقتحم الصراع

وسجل النرويجي إيرلنج هالاند، الذي أحرز "الحذاء الذهبي" في الموسم الماضي برصيد 36 هدفًا لمانشستر سيتي في موسمه الأول مع الفريق بالدوري الإنجليزي، هدفين خلال تعادل الفريق مع تشيلسي 4-4 أمس الأول الأحد ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

ويقتسم هالاند المركز الثالث في سباق "الحذاء الذهبي" للموسم الحالي مع الفرنسي كيليان مبابي 24 عامًا مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي حاليًا برصيد 13 هدفًا.

ويأتي في المركز الرابع بسباق "الحذاء الذهبي" اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل 12 هدفًا لإنتر ميلان ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

ويقتسم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيليتجهام نجم ريال مدريد الإسباني واللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وخلف بيلينجهام وصلاح، يأتي لويس أوبيندا نجم لايبزيج الألماني بـ9 أهداف، وخلفه كل من الفرنسي أنطوان جريزمان هداف أتلتيكو مدريد والكوري الجنوبي هيونط مين سون جناح توتنهام بـ8 أهداف لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي ويليه محمد صلاح نجم ليفربول في الوصافة.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ12 "للبريمير ليج":

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 6 أهداف

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرجسون (برايتون) – 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي دوجلاس لويز (أستون فيلا) – 5 أهداف.