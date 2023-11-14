الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

نقابة الصحفيين توفر وحدات سكنية لأعضائها في مدينتي بالقاهرة الجديدة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر 17 وحدة لأعضائها فى مدينة مدينتى بالقاهرة الجديدة، ضمن ‏خدمات النقابة في قطاع الإسكان.‏
وجاءت الوحداث كالتالي

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا 
شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا 
شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار ‏
‏ شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا 
شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏
‏ شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر 

شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏
شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا ‏
شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا
شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏
شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
‏ شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏
شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
‏ شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار ‏
‏ شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا
‏ شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا ‏
شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.‏

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ويبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م)  بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال ‏‏(4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات ‏متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.‏

 

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على ‏أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك ‏المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل ‏التعاقد.‏

 

يتم التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من ‏الإسكان. ‏

 

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نقابة الصحفيين مدينة مدينتى مدينتى القاهرة الجديدة قطاع الاسكان

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