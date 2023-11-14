نقابة الصحفيين توفر وحدات سكنية لأعضائها في مدينتي بالقاهرة الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر 17 وحدة لأعضائها فى مدينة مدينتى بالقاهرة الجديدة، ضمن ‏خدمات النقابة في قطاع الإسكان.‏

وجاءت الوحداث كالتالي

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا

شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا

شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار ‏

‏ شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا

شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏

‏ شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر ‏

شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا ‏

شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا

شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏

شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

‏ شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا ‏

شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

‏ شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار ‏

‏ شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا

‏ شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا ‏

شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.‏

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ويبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م) بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال ‏‏(4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات ‏متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.‏

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على ‏أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك ‏المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل ‏التعاقد.‏

يتم التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من ‏الإسكان. ‏