ننشر نص الاتهامات الموجه لعصابة سرقة السيارات الملاكي بقتل شخص في الصف

حصلت فيتو علي نص الاتهامات الموجهة لعصابة سرقة العربيات الملاكي، واتهامهم بقتل شخص لسرقته في الصف، فيما يلي استعراض للاتهامات الموجهة لعصابة سرقة العربيات الملاكي.

أحالت النيابة العامة المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية الي" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة والاشتراك مع باقي المتهمين.

Advertisements

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجهيهما سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمان من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم ومقاومتهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.