الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

الأقباط يحتفلون بمارجرجس في الرزيقات غرب الأقصر لليوم الرابع

الأقباط يحتفلون بمارجرجس
الأقباط يحتفلون بمارجرجس في الرزيقات،فيتو

يشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، اليوم الثلاثاء، وهو  اليوم الرابع على التوالي، الاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي تنتهي في 16 نوفمبر الجاري.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار والمحبين والمريدين، ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.


وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

ويتمتع الشهيد "مارجرجس الروماني" بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل أسم مارجرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل أسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وسامًا يحمل لقب جاورجيوس أي مارجرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضًا يوجد خليج بأسم مارجرجس.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

 

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