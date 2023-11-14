افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد بحضور وكيل تعليم الأقصر

حضر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اليوم الثلاثاء افتتاحية الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد (تربية خاصة- سمعي)، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ويضم الدوري ٥ محافظات مشاركة هي (الأقصر- قنا- سوهاج- أسوان- البحر الأحمر)، والمقرر إقامته على أرض المدينة الشبابية بمركز ومدينة الطود، في رياضات (الوثب- الجري- كرة السلة- تنس الطاولة).

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ومن جانبه أبدى وكيل تعليم الأقصر سعادته الغامرة بمثل هذه الفعاليات التي تجعل من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة مركز اهتمامها، وخاصة في التوقيت الذي تلقى فيه هذه الفئة كل الاهتمام والرعاية من توجهات الحكومة المصرية.

كما حضر الافتتاح هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، السيد أحمد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة، الدكتور عبده الضوي مدير إدارة الطود التعليمية، وبدوي منصور موجه عام التربية الرياضية.

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