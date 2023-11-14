مائة وخمسون طالبا يشاركون في الندوة التثقيفية بهيئة الرقابة النووية بالأقصر

شارك مائة وخمسون طالب وطالبة ممثلين عن عشرة مدارس يشاركون في الندوة التثقيفية بعنوان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى عيون طلائع الأقصر، تحت رعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

حيث تهدف الندوة للتعريف بدور الهيئة وكذلك شرح شروط المسابقة الفنية للرسم التى تنظمها المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، بحضور رامى عفيفى مسئول أول التواصل الاستراتيجى بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية ومحمد حسانى مدير المكتبة وطارق عبد الكريم نائب المدير وقيادات توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

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يشار إلى أن آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية للمكتبة يوم ١٠ ديسمبر للأعمار السنية تحت ١٦ سنة، وسيتم تحكيم المسابقة من متخصصين من كلية فنون جميلة وتوجيه التربية الفنية.

وفي نفس سياق الاهتمام بالعملية التعليمية كرم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أعضاء إدارة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة الدكتور إميل نظير بلامون مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية.

وأثنى خالد على مستوى أداء إدارة المتابعة سواء في المديرية أو الإدارات، وأنه يتميز بالدقة والسرعة وهما أهم معيارين لأداء تلك الإدارة، كما حثهم على الاستمرارية على هذا النسق الذي يضمن للعمل جودته وانضباطه.



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