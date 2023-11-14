الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

لبلبة لـ فيتو: أتمني أن يضع الله يده على أهالي غزة وينهي سلسال الدمار

لبلبة، فيتو
لبلبة، فيتو

وجهت النجمة الكبيرة لبلبة رسالة خاصة لـ “فيتو” فى عيد ميلادها الـ 77.. كاشفة عن أمنياتها فى السنة الجديدة وقالت: رفضت بشدة الاحتفال هذا العام، وكيف أسعد بسنة جديدة فى ظل ما نعيشه من أهوال، فأنا أتمني أن كل شيء يصبح أفضل، وأن يضع الله يده على أهالي غزة يحميهم وينهي سلسال الموت والدمار والإجرام، والبلاد العربية تستريح وتعيش بشكل طبيعي.

وتابعت لبلبة باكية: أتمني الصحة والهدوء والحياة الآدمية التي كنا نعيشها قبل تلك الأحداث الإجرامية التي تُرتكب فى حق أخواتنا من سفك دماء بدم بارد وتشريد لأطفال لا تتخطي أعمارهم 3 سنوات.. فما أتمناه هذا العام أن نعيش فى سلام.

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وتحتفل “نونيا” تشكا مانوك كوبليان أو الشهيرة بـ"لبلبة"،اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر بعيد ميلادها الـ 77 عامًا، وهى مصرية ذات أصول أرمنية، وهبت خلالها الكثير للفن والإبداع بكل أشكاله سواء على المسرح أو الشاشة الصغيرة أو بالسينما وحتي فى عالم الغناء والإستعراض.

 

ومضات من حياة لبلبة 

 وتُعتبر نونيا هى الفنانة الوحيدة على مستوى العالم التي لم تتوقف مسيرتها الفنية منذ سن الرابعة، فكثير من الأطفال ظهروا عبر الشاشات ولاقوا نجاحا كبيرا ثم اختفوا بشكل نهائي، وأبرز الأمثلة على ذلك “فيروز” التى تعاونت مع أنور وجدي فى أفلام كثيرة وكانت بمثابة البطلة، ولكن حين مر العمر ووصلت لسن الـ 15 لم تعد موجودة، وذلك على العكس تماما من لبلبة فكلما مر العمر تُصبح مطلوبة ووجهها مُحبوب بشكل أكبر

  فعلى مدار سنوات وسنوات وثقت وأرخت الشاشة المصرية والعربية مراحل عمرها منذ الطفولة مرورًا بمراحل المراهقة والشباب والنضح وحتى دور الجدة..  كان أول أفلامها “ حبيبتي سوسو1951” ثم شاركت في بطولة ما يقرب من 88 فيلما أبرزها “ليلة ساخنة، مولد يا دنيا، البيت السعيد، عريس من جهة أمنية، ضد الحكومة، قاضي الغرام، حب فوق البركان، الشيطانة التي أحبتني، البعض يذهب للمأذون مرتين، محطة الأنس، النعامة والطاووس، وش إجرام، حسن ومرقص، وكازابلانكا”

 

و  قدمت لبلبة للتليفزيون 5 أعمال درامية هي "دايما عامر، الإختيار 2، صاحب السعادة، مأمون وشركاه، الحفار، الشارع اللي ورانا".. كما يضم أرشيفها الفني ما يقرب من 260 أغنية قدمتها عبر مسيرتها الفنية، ومن بينها 35 أغنية خاصة للأطفال.

 

أما عن حياتها الشخصية فكانت هادئة تمام.. إذ تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم سرعان ما  انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.

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