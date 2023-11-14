الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعيين محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

محمد عبد الدايم
محمد عبد الدايم

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

 

بدأ محمد عبد الدايم، العمل في وزارة الثقافة عام ١٩٩٩، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني عام ٢٠٠٣، وبمقتضاها حصل على منحة التفرغ لدراسة الإدارة الثقافية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، لمدة عام ونصف،، كما أسس مركز وكالة الغوري للفنون، وعمل كمدير له بين ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٣، كما عمل مديرًا لإدارة التدريب بين ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩، أشرف على تأسيس مبادرة "كريتيف سيركلز" كحاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين، كما عمل في وزارة الشباب والرياضة مديرًا تنفيذيًا للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، وخبيرًا بوحدة السياسات منذ عام ٢٠٢١.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الاكاديمية المصرية للفنون الاكاديمية المصرية للفنون بروما أكاديمية المصري جائزة الدولة للإبداع الفني

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